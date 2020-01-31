В Тюмени раскрыли разбойное нападение на ломбард

В Нефтеюганске задержан молодой человек, подозреваемый в разбойном нападении в Тюмени. В декабре прошлого года вооруженный злоумышленник ворвался в ломбард на улице Пермякова и похитил украшения на миллион рублей.

Мужчина зашел в заведение и, угрожая продавцу ножом, похитил с витрин золотые украшения и часы. После совершения преступления молодой человек уехал в Ишимский район, где продал похищенное и потратил деньги на развлечения, а затем отправился в Нефтеюганск. Там мужчина и был задержан. Как оказалось, молодой человек 1994 года рождения был ранее неоднократно судим за имущественные преступления и хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.162 УК РФ "Разбой, совершенный в особо крупном размере".