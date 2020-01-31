В Тюмени свердловчанин ответит за инсценировку угона

В тюменскую полицию с заявлением об угоне дорогого внедорожника обратился житель Свердловской области. Мужчина сообщил, что приехал в Тюмень на несколько дней, оставил машину на стоянке неподалеку, но утром на прежнем месте не обнаружил. Наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали момент угона.

"На видео неизвестный в маске поздно ночью открыл авто и уехал на нем в сторону Екатеринбурга. Детально изучив ролик, полицейские выявили ряд подозрительных нюансов, например действия злоумышленника кардинально отличались от действий типичного угонщика", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Под грузом доказательств свердловчанин сознался, что несколько месяцев назад знакомые предложили ему легкий заработок. Схема была следующей: мужчина получает деньги на первоначальный и ежемесячные взносы и покупает дорогой внедорожник. Затем несколько месяцев платит по кредиту, после заявляет об угоне и получает страховку.

Свердловчанин купил автомобиль, передал его соучастникам, которые заверили, что так надежнее, и три месяца делал взносы в банк. Однако после знакомые сказали, что сделка отменяется: внедорожник ему не вернут, а вопросы с кредитом придется решать самостоятельно.

Мужчина решил не обращаться в полицию. Он нашел человека с таким же автомобилем и предложил за вознаграждение инсценировать угон. В соседний регион мужчины уехали, так как решили, что полиции будет труднее установить, что произошло.

Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".