Тоболяка осудили за склонение подростка к наркотикам

Тобольский городской суд вынес приговор двум местным жителям, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

В сентябре прошлого года мужчина встретился возле магазина с 17-летним юношей и еще одним знакомым. Во время общения тоболяк предложил подростку приобрести наркотик и склонил употребить его. На такси компания поехала в лесополосу за закладкой, где привлекла к себе внимание оказавшихся поблизости сотрудников полиции. У подростка обнаружили наркотик массой более 4,7 грамма.

25-летний молодой человек был признан виновным по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере), ч.4 ст.150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотического средства). Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

18-летний юноша осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно по ч.2 ст.228 УК РФ.