Жительница Ишима потеряла миллион, желая заработать

Неизвестные выманили крупную сумму денег у жительницы Ишима. 35-летняя женщина хотела заработать на оформлении краткосрочных биржевых контрактов.
Девушка зарегистрировалась на одном из сайтов, после этого по скайпу с ней связались менеджеры компании. В течение месяца женщина переводила деньги в виртуальную валюту, думая, что приумножает свою прибыль. В итоге она перевела аферистам более миллиона рублей. Мошенники перестали выходить на связь и заблокировали ее аккаунт, когда она сказала, что хотела бы забрать заработанные деньги.
Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личности злоумышленников.
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