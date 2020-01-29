В Тобольске "знахарка" запугивала пенсионерку предсказанием скорой смерти

В Тобольске в полицию обратилась 72-летняя женщина, ставшая жертвой аферистки.
Как оказалось, тоболячка позвонила некой знахарке по объявлению в газете с просьбой вылечить недуг. Мошенница убедила женщину, что на ней порча. Целительница сказала, что будет ставить свечи для ее излечения и попросила 6 тысяч рублей на их покупку. После аферистка заверила пенсионерку в том, что на ее сыне тоже порча, и для усиления эффекта надо перевести еще 50 тысяч рублей для покупки свеч.
"После получения денежных средств мошенница начала запугивать пенсионерку тем, что она может вскоре умереть, поэтому торопила женщину и просила, не думая, перевести еще деньги", — рассказали в пресс-службе МО МВД ""Тобольский".
Прервал общение с мошенницей сын тоболячки, который приехал к ней в гости. Мужчина перезвонил лжецелительнице, во время разговора она положила трубку и заблокировала номер телефона.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Полиция пытается установить личность злоумышленницы.
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