В Тюмени вымогатели требовали деньги от директора аптеки

В областном центре уголовные дела возбуждены в отношении двух местных жителей, вымогавших деньги у директора аптеки.

В конце 2018 года директор точки обратился в полицию и рассказал, что неизвестные под угрозой насилия завладели его деньгами в сумме 174 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установить и задержать подозреваемых по горячим следам не удалось. В конце декабря 2019 года сыщики вышли на след одного из злоумышленников и задержали его.

Мужчина сообщил, что ему и его товарищу нужны были деньги, и они решили получить их от предпринимателя, обещая оградить его бизнес от возможных посягательств других преступных элементов.

Вскоре был задержан второй подозреваемый. Оказалось, что он причастен еще к одному преступлению. Мужчина сдал Mersedes в одну из мастерских города в ремонт, а после забрал машину, не заплатив фирме около 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.163 УК РФ "Вымогательство" и ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".