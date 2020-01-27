В Тюмени адвокат обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов, обещавшей за крупную сумму денег помочь прекратить уголовное преследование.

Она выступала защитником предпринимателя, осужденного к лишению свободы за покушение на убийство. Супругу мужчины она убедила в том, что добьется прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Она заверила женщину, что у нее есть связи среди высокопоставленных должностных лиц в силовых структурах.

За свои услуги адвокат попросила крупную сумму денег. В 2015–2017 годах супруга предпринимателя передала ей около 23 млн рублей и 12 тыс. долларов США. В марте 2017 года, женщина, не дождавшись выполнения обещаний, попросила адвоката вернуть деньги и, не добившись возврата, обратилась в правоохранительные органы.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщина скрылась, и была объявлена в международный розыск. 25 августа 2019 года адвокат была задержана в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, когда вернулись из Испании.

Вскоре дело рассмотрит суд.