В подъезде дома на Геологоразведчиков нашли убитого мужчину

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени тело мужчины с признаками криминальной смерти было найдено 26 января в подъезде дома по улице Геологоразведчиков. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в минувшее воскресенье двое мужчин без определенного места жительства распивали спиртное в подъезде многоквартирного дома. Между ними произошла ссора, и один из них ударил другого ножом в шею. Мужчина умер, а злоумышленник скрылся.

"Подозреваемый был установлен и обнаружен в одной из близлежащих теплотрасс. Им оказался 45 –летний ранее судимый уроженец Омской области", — сообщает СК СКР по Тюменской области. Мужчина задержан, расследование дела продолжается.