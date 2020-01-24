В Омутинке под машину попали две школьницы

ДТП с пешеходами произошло сегодня утром, 24 января, в селе Омутинское Тюменской области.
Две 15-летние школьницы были сбиты "Жигулями" по дороге в школу на улице Советской.
"По предварительным данным, девочки переходили дорогу вне пешеходного перехода, буквально в десяти метрах от него", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В результате ДТП школьницы получили травмы, они были госпитализированы в лечебное учреждение.
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