В Омутинке под машину попали две школьницы

17:12 24 января 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с пешеходами произошло сегодня утром, 24 января, в селе Омутинское Тюменской области.

Две 15-летние школьницы были сбиты "Жигулями" по дороге в школу на улице Советской.

"По предварительным данным, девочки переходили дорогу вне пешеходного перехода, буквально в десяти метрах от него", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В результате ДТП школьницы получили травмы, они были госпитализированы в лечебное учреждение.

Теги: дети , ДТП , пешеходы
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