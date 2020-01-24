На улице Камчатской сбили школьницу. Водителя ищут

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени ГИБДД ищет водителя автомобиля, который сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся.

ДТП произошло сегодня, 24 января, у школы №67 по улице Камчатской около 7:40. По предварительным данным, девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному напротив школы, когда ее сбил легковой водитель темного цвета.

Ребенка осмотрели врачи скорой помощи, по предварительным данным, она получила ушиб.

"Со слов пострадавшей и очевидцев, водитель после наезда на ребенка даже не вышел из машины, постоял некоторое время и уехал, — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области. — Очевидцы сообщили, что заднем стекле автомобиля имеется наклейка желтого или оранжевого цвета".