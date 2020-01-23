В ДТП на улице Одесской пострадала 6-летняя девочка

13:01 23 января 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла в Тюмени сегодня, 23 января, на перекрестке улиц Одесской и Энергетиков.

Около семи часов утра водитель KIA выехал на регулируемый перекресток, чтобы повернуть налево, в этот момент по встречному направлению двигался автомобиль Geely, которому необходимо было уступить дорогу. Водитель KIA начал поворот, не убедившись в безопасности маневра.

В результате ДТП шестилетняя пассажирка Geely получила травмы , проводится административная проверка, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: дети , ДТП , травмы
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