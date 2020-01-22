В Тюмени судебный пристав пойдет под суд за требование взятки у должника

Окончено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, который обвиняется в покушении на мошенничество.

В 2019 году сотрудник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Тюменской области потребовал от должника, в отношении которого было возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму около 3 млн рублей, деньги в сумме 100 тысяч рублей за их прекращение. При этом исполнительные документы должника были в производстве другого пристава, сам обвиняемый не мог принимать по ним решения.

Судебный пристав был задержан сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области при попытке получения денег от должника, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения), вскоре дело рассмотрит суд.