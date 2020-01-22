В Бердюжском районе мужчина расправился с приятелем молотком

В Бердюжском районе Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого.

Трагедия произошла ночью 26 октября 2019 года в селе Уктуз. Мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, один из них схватил молоток и нанес приятелю три удара по голове. Мужчина скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), вскоре дело рассмотрит суд, сообщает СУ СКР по Тюменской области.