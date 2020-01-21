В Тюмени в хозпостройке нашли тело мужчины

В областном центре устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Его тело было найдено 17 января вечером в хозяйственной постройке на территории частного дома по улице Дружбы.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ведется розыск предполагаемых преступников.