В Тюмени в хозпостройке нашли тело мужчины

В областном центре устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Его тело было найдено 17 января вечером в хозяйственной постройке на территории частного дома по улице Дружбы.
Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ведется розыск предполагаемых преступников.
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