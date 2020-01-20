В Тюмени сгорел склад макулатуры

10:12 20 января 2020
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sun3-13.userapi.com
| Фото: sun3-13.userapi.com

Сообщение о пожаре в складе макулатуры по адресу: Воронинские горки, 176  на пульт дежурного поступило 19 января 2020 года в 20:12.

Когда в  20:15 на место происшествия прибыли первые пожарные подразделения, на складе размерами 300х48 метров полыхала вся кровля. 

К тушению пожара было привлечено 32 единицы техники и 83 человека, из них от МЧС 68 человек и 24 единицы техники. Организовано два участка тушения пожара, создан штаб пожаротушения.

В 22:07 пожар был локализован. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

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Теги: МЧС , пожары
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