Мошенники похитили у тюменки 100 тыс. рублей

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая из-за аферистов лишилась крупной суммы денег.
Неизвестный позвонил тюменке с абонентского номера и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина сказал, что злоумышленники пытаются несанкционировано снять с ее счета сбережения.
Неизвестный предложил женщине назвать данные карты, чтобы служба безопасности могла предпринять все меры для защиты средств, имеющихся на счете. Тюменка назвала конфиденциальную информацию, после чего у нее списали более 100 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливают личность злоумышленника.
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