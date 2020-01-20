Мошенники похитили у тюменки 100 тыс. рублей

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая из-за аферистов лишилась крупной суммы денег.

Неизвестный позвонил тюменке с абонентского номера и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина сказал, что злоумышленники пытаются несанкционировано снять с ее счета сбережения.

Неизвестный предложил женщине назвать данные карты, чтобы служба безопасности могла предпринять все меры для защиты средств, имеющихся на счете. Тюменка назвала конфиденциальную информацию, после чего у нее списали более 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливают личность злоумышленника.