Ялуторовчанин напал с топором на рыбака, занявшего его место

Инцидент произошел на берегу озера неподалеку от деревни Осинова Ялуторовского района.

Два приятеля приехали к озеру порыбачить, а вскоре к ним на снегоходе подъехал мужчина и потребовал, чтобы они ушли. Он сказал, что здесь обычно рыбачит он и его друзья.

Рыбаки отказались уходить, тогда незнакомец достал нож и стал угрожать им убийством, а после схватил топор рыбаков и ударил им одного из них.

Нападавший был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мужчина был ранее судим.