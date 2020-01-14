Жителю тюменского села грозит уголовная ответственность за сожженный паспорт

В Ярковском районе в полицию обратилась местная жительница, у которой украли и сожгли паспорт. Без документа женщину оставил ее сожитель.

Мужчина и женщина поссорились, она попросила его уйти из дома. Уходить мужчина не пожелал, тогда женщина позвала на помощь родственников. Мужчина все же собрал свои вещи, при этом похитил паспорт сожительницы. Документ он выкинул в растопленную печь, после чего покинул дом. Женщина обратилась в полицию.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России "Тобольский", в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.325 УК РФ "Похищение у гражданина паспорта". Ему грозит арест на срок до трех месяцев.