На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП пострадала семья из Нягани

13:17 14 января 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Четверо пострадавших были госпитализированы после ДТП, случившегося вчера, 13 января, днем в Тобольском районе.

На 195-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили UAZ Patriot и KIA Sorento. Водитель UAZ Patriot не справился с управлением и выехал на встречную.

"В результате ДТП пострадала семья из Нягани: водитель автомобиля KIA, его жена и двое детей 8 и 13 лет", — сообщили в Госавтоинспекции Тобольска.

Все они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Областную больницу №3 Тобольска. Обстоятельства аварии устанавливаются.

За две недели января на дорогах обслуживаемой территории отделом ГИБДД "Тобольский" произошло 16 ДТП, в которых ранено 39 человек, погибло 4 человека.

Теги: ДТП , трасса
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