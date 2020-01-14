В Упоровском районе насмерть сбили 7-летнего мальчика

Трагическое ДТП случилось сегодня утром в деревне Шашова Упоровского района. Автомобилем "Лада Приора" был сбит 7-летний школьник, от полученных травм мальчик скончался на месте.
По предварительным данным, ребенок рано утром шел на остановку школьного автобуса в районе улицы Восточной. За рулем "Лады" находилась девушка 1997 года рождения. По ее словам, мальчик неожиданно побежал через дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. Водительский стаж девушки — полгода. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.
В конце января мальчику должно было исполниться восемь лет.
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