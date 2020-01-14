В Тобольске водителя осудили за гибель в ДТП четырех молодых людей

Тобольский районный суд вынес приговор 20-летнему молодому человеку, которой спровоцировал смертельное ДТП.
9 июля 2019 года на 1-м км трассы Тобольск — Вагай автомобиль Ford Focus под его управлением столкнулся с бурильно-крановой машиной. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В ДТП на месте погибли четверо пассажиров Ford. Водитель иномарки и еще один пассажир получили тяжкий вред здоровью. Все погибшие и пострадавшие 1999 года рождения.
Суд назначил тоболяку 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Права управлять транспортом молодой человек лишен на три года. В пользу родных двух погибших суд взыскал 1,4 млн рублей в счет возмещения морального вреда.
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