По факту гибели мужчины в сгоревшем "Форде" возбуждено уголовное дело

17:29 13 января 2020
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени следователи ищут свидетелей возгорания иномарки на 3-м километре окружной дороги, которое произошло сегодня, 13 января, около десяти часов утра.

В районе озера Липового во время пожара в автомобиле "Форд" погиб мужчина. Следственными органами СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи обращаются к гражданам, которые стали очевидцами возгорания автомашины и могут сообщить важные для следствия сведения, с просьбой позвонить по телефонам: 8-961-210-19-90, 8-904-491-43-25.

Сейчас следователи устанавливают причины случившегося, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания.

Теги: убийство
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