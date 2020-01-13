В Тюмени задержали маршрутчика, скрывшегося с места ДТП

В областном центре установлен водитель маршрутного автобуса, который сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся после ДТП. Инцидент произошел 26 декабря в районе дома №51 по улице Казаровской в шесть часов вечера.

"На записи видеорегистратора, установленного в салоне автобуса, видно, что водитель автобуса №65 не затормозил перед пешеходным переходом, в тот момент дорогу переходили сразу несколько человек. После столкновения виновник ДТП покинул место происшествия, несмотря на то, что у автобуса треснуло лобовое стекло и было разбито одно из зеркал заднего вида", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В ДТП 17-летняя девушка получила травму правой руки.

Водитель автобуса был установлен сотрудниками розыска полка ДПС. На мужчину составили административный материал по статье 12.27 ч. 2 КоАП РФ, по решению суда он лишен права управления транспортом на один год. По факту ДТП сотрудниками ГИБДД проводится административная проверка.