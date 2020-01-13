У тюменца в кинотеатре остановилось сердце

Инцидент произошел 10 января в кинотеатре в одном из торговых центров. Во время просмотра фильма сердце остановилось у 79-летнего мужчины.

Бригада медиков на месте была уже через 5 минут после вызова, у пациента диагностировали клиническую смерть. Как сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи, окружающие не проводили сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.

За жизнь мужчины боролись две бригады: фельдшерская и врачебная, реанимация длилась 24 минуты. Сердце пациента вновь забилось, а спустя полчаса его доставили в больницу. Сейчас тюменец получает стационарное лечение в полном объеме.

Врачи скорой помощи отмечают, что реанимация в первую минуту после остановки сердца дает большие шансы на выживание — 85 %, тогда как на 5 минуте — всего 20 %. Пока проводится непрямой массаж сердца все жизненно важные функции организма искусственно поддерживаются, мозг не погибает. Необратимые процессы в головном мозге наступают через 5 минут, если ничего не предпринимать для спасения.