В Тюмени директор турфирмы обокрала клиентов на 4 млн рублей

В областном центре задержана индивидуальная предпринимательница и руководитель туристического агенства, которая обманула три десятка клиентов.

Сообщения о мошенничестве поступали в полицию с конца августа 2019 года. Тюменцы обращались в турфирму для покупки заграничных путевок. Общая сумма ущерба составила 4 млн рублей.

"Злоумышленница продавала курортные туры раннего бронирования. Женщина принимала оплату наличными денежными средствами в офисе фирмы, переводами на карту, а также помогала по онлайн-системе оформить кредиты своим клиентам. Однако обязательства выполнены не были, женщина перестала выходить на связь, а офис фирмы закрыла", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Полицейские задержали 55-летнюю подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".