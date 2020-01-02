В Новый год Скорая помощь доставила в стационары полтысячи тюменцев

За минувшие два дня, с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года, врачи и фельдшеры "Скорой помощи" потребовались 1 316 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 632 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 582 пациента.

За этот период с 8:00 до 20:00 диспетчеры передали в поликлиники 446 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни — повышение артериального давления, высокая температура, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 225 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Количество бригад на линии за прошедшие сутки — 44, нагрузка на одну бригаду — 17 вызовов, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".