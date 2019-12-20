Тюменец получил три года колонии за пьяное вождение и подобранную закладку

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 28-летнему мужчине, признанному виновным в двух преступлениях.
В сентябре 2019 года тюменец на "МАЗ" на парковке возле торгового центра на улице Широтной поцарапал бампер иномарки. Сотрудники ДПС установили, что молодой человек находился в состоянии опьянения и был лишен водительских прав за нетрезвую езду.
Вскоре после этого он вновь попал в поле зрения правоохранителей. Как значится в материалах уголовного дела, на остановке тюменец подобрал для личного употребления закладку с наркотиком массой 0,7 граммов.
Суд назначил мужчине 3 года 3 месяца колонии общего режима и лишил права управления транспортом на 2 года 6 месяцев.
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