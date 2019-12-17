В Тюмени пьяный пассажир повредил такси топором

В Тюмени в полицию обратился водитель такси, которому буйный пассажир серьезно повредил автомобиль.

Таксист повез мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, по указанному адресу, во время поездки пассажир попросил заехать на еще один адрес, не приняв в расчет, что цена поездки увеличится. В итоге между водителем такси и мужчинами произошел конфликт из-за суммы сдачи.

"Выйдя из автомобиля, один из мужчин начал наносить удары небольшим топором, который находился в его сумке по транспортному средству. Потерпевший принял решение немедленно покинуть место и обезопасить свою жизнь. В это время злоумышленник бросил топор в отъезжающий автомобиль, разбив заднее стекло", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По подозрению в преступлении был задержан 28-летний тюменец, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".