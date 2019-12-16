В Тюмени сбили пешехода, переходившего на зеленый

ДТП с участием пешехода произошло вчера, 15 декабря, на улице Избышева, 1. В пять часов вечера на регулируемом пешеходном переходе был сбит 20-летний молодой человек.
"Пешеход переходил проезжую часть на зеленый сигнал, когда автомобилист на KIA Сeed выехал на встречную полосу дороги и сбил человека. У пострадавшего пешехода различные повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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