В Тюмени сбили пешехода, переходившего на зеленый

ДТП с участием пешехода произошло вчера, 15 декабря, на улице Избышева, 1. В пять часов вечера на регулируемом пешеходном переходе был сбит 20-летний молодой человек.

"Пешеход переходил проезжую часть на зеленый сигнал, когда автомобилист на KIA Сeed выехал на встречную полосу дороги и сбил человека. У пострадавшего пешехода различные повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.