В Тюмени сбили пешехода, переходившего на зеленый

14:45 16 декабря 2019
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ДТП с участием пешехода произошло вчера, 15 декабря, на улице Избышева, 1. В пять часов вечера на регулируемом пешеходном переходе был сбит 20-летний молодой человек.

"Пешеход переходил проезжую часть на зеленый сигнал, когда автомобилист на KIA Сeed выехал на встречную полосу дороги и сбил человека. У пострадавшего пешехода различные повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП , пешеход
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