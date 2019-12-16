Пьяная водитель въехала в бетонный блок на улице Мельникайте

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени ДТП с участием нетрезвой тюменки произошло сегодня, 16 декабря, около двух часов ночи на улице Мельникайте, 6.

Автомобиль Opel Astra, за рулем которого находилась 27-летняя девушка, въехал в бетонный блок.

"Показания алкотестера водителя составили 1,12 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По предварительным данным, водитель иномарки получила травму руки. Вместе с подругой она возвращалась с празднования дня рождения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.