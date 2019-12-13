В Тюмени полицейские спасли оставшихся дома без присмотра детей

В полицию от очевидцев поступило сообщение о том, что в доме на улице Широтной на подоконнике второго этажа у открытого окна стоят двое малолетних детей.

Прибывшие на место сотрудники полиции убедили малолетних детей, которые были одни в запертой квартире, закрыть окно. Полицейские связались с хозяином жилплощади, у которого снимала жилье мать детей.

"Через короткое время на месте событий появилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что оставила в квартире детей 2 и 4 лет без присмотра, так как ей необходимо было на работу. По словам женщины поступила она так впервые", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.