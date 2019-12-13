В Тюменской области раздетый мужчина выпрыгнул из поезда

Инцидент произошел 11 декабря перед станцией Усть-Тавда Ярковского района. В поезде Казань — Новый Уренгой мужчина разбил стекло и выскочил оттуда без одежды.
"Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в Тобольское линейное отделение полиции. Далее мужчина был передан бригаде скорой помощи", — сообщили в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте.
Сейчас мужчина находится в одной из городских поликлиник Тобольска. Его личность установлена — это 36-летний житель Ишимского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru