В Тюменской области раздетый мужчина выпрыгнул из поезда

Инцидент произошел 11 декабря перед станцией Усть-Тавда Ярковского района. В поезде Казань — Новый Уренгой мужчина разбил стекло и выскочил оттуда без одежды.

"Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в Тобольское линейное отделение полиции. Далее мужчина был передан бригаде скорой помощи", — сообщили в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте.

Сейчас мужчина находится в одной из городских поликлиник Тобольска. Его личность установлена — это 36-летний житель Ишимского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.