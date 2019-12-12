На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись две фуры

14:18 12 декабря 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня днем, 12 декабря, два грузовика столкнулись на 294-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. 

По предварительным данным, у фуры MAN занесло прицеп, который ударил автомобиль Isuzu, двигавшийся по встречной полосе.

"Водитель Isuzu скончался на месте ДТП, его личность устанавливается. О других пострадавших пока не сообщается, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — На участке, где случилось ДТП, организовано реверсивное движение".

Теги: ДТП
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