На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись две фуры

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня днем, 12 декабря, два грузовика столкнулись на 294-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень.

По предварительным данным, у фуры MAN занесло прицеп, который ударил автомобиль Isuzu, двигавшийся по встречной полосе.

"Водитель Isuzu скончался на месте ДТП, его личность устанавливается. О других пострадавших пока не сообщается, — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. — На участке, где случилось ДТП, организовано реверсивное движение".