На Ирбитском тракте водитель налетел на металлическое ограждение

12:00 12 декабря 2019
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Вчера днем, 11 декабря, на 33-м километре Ирбитского тракта автомобиль "ВАЗ-2107" въехал в металлическое ограждение.  Водитель и пассажир получили травмы.

"Выяснилось, что незарегистрированным автомобилем управлял водитель, лишенный права управления за нетрезвое вождение, страховой полис ОСАГО отсутствовал", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В этот же день на 42-м километре автодороги Тюмень — Каменка в дерево врезался автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительным сведениям, 22-летний водитель, получил перелом носа и ушибы.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Теги: ДТП
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