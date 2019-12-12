На Ирбитском тракте водитель налетел на металлическое ограждение

Вчера днем, 11 декабря, на 33-м километре Ирбитского тракта автомобиль "ВАЗ-2107" въехал в металлическое ограждение. Водитель и пассажир получили травмы.

"Выяснилось, что незарегистрированным автомобилем управлял водитель, лишенный права управления за нетрезвое вождение, страховой полис ОСАГО отсутствовал", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В этот же день на 42-м километре автодороги Тюмень — Каменка в дерево врезался автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительным сведениям, 22-летний водитель, получил перелом носа и ушибы.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области