На Ирбитском тракте водитель налетел на металлическое ограждение

Вчера днем, 11 декабря, на 33-м километре Ирбитского тракта автомобиль "ВАЗ-2107" въехал в металлическое ограждение. Водитель и пассажир получили травмы.
"Выяснилось, что незарегистрированным автомобилем управлял водитель, лишенный права управления за нетрезвое вождение, страховой полис ОСАГО отсутствовал", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В этот же день на 42-м километре автодороги Тюмень — Каменка в дерево врезался автомобиль Mitsubishi Lancer. По предварительным сведениям, 22-летний водитель, получил перелом носа и ушибы.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области
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