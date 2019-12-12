В Тюмени фармацевта осудили за покушение на сбыт наркотиков

Центральный районный суд Тюмени осудил организатора преступной группы за покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Мужчина имел высшее фармацевтическое образование и создал интернет-магазин для распространения запрещенных веществ.

В 2018 году в состав преступной группы вошли пять его знакомых, среди которых был его сокурсник. Наркотики приобретались через тайники в Московской области, Новосибирске и Тюмени.

В октябре 2018 года организатор группировки был задержан в состоянии наркотического опьянения. По делу было изъято почти полкилограмма различных наркотиков и психотропных веществ.

Суд признал организатора группы виновным по ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ), назначил 9 лет колонии строгого режима и постановил конфисковать в доход государство имущество, купленное на деньги от продажи наркотиков. С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Один из соучастников был ранее осужден к 11 годам колонии строгого режима, уголовное дело в отношении еще четырех человек рассматривается в суде.