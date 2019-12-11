В пьяном ДТП на трассе Ишим — Казанское один человек погиб, двое пострадали

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП произошло сегодня, 11 декабря, в черте села Казанское. На 66-м километре автодороги Ишим — Казанское столкнулись Toyota и Lada Granta.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 55-летний водитель Toyota. Мужчина выехал на встречную полосу в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

За рулем Lada Granta находилась 28-летняя женщина, она получила переломы, госпитализирована. На заднем сидении находилась 47-летняя женщина, которая держала на руках трехмесячную девочку, дочку водителя Lada.

"Предварительно, взрослая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности, девочка перевозилась без детского автокресла, — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. — В результате сильного удара 47-летняя пассажирка Lada погибла на месте ДТП, девочка госпитализирована в больницу Ишима с предварительным диагнозом перелом теменной кости".