Тюменка перевела мошенникам 230 тысяч рублей

15:01 10 декабря 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в полицию с сообщением о мошенничестве обратилась 42-летняя женщина. Тюменка перевела аферистам крупную сумму денег.

Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сказал, что кто-то несанкционированно пытается снять деньги с ее банковского счета. Чтоб этого избежать, он предложил перевести определенную сумму на названный счет. Тюменка согласилась и перевела ему 230 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.

Теги: мошенничество
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