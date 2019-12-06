В Тобольске ищут пропавшую больше недели назад Людмилу Зубареву

Полиция ведет поиски без вести пропавшей 59-летней Людмилы Зубаревой. 27 ноября 2019 года женщина ушла из дома в микрорайоне Сумкино Тобольска. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: на вид 60 лет, рост 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы прямые седые до плеч, размер обуви 37–38.
Одежда: шапка вязаная белого цвета, пуховик черного цвета с капюшоном, сапоги черного цвета.
Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в межмуниципальный отдел МВД России "Тобольский" по телефонам: (3456) 25-23-70, 39-97-44, дежурную часть УМВД России по Тюменской области: (3452) 793-023 или 02.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru