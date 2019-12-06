На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погибли трое

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагическое ДТП произошло сегодня, 6 декабря, около восьми утра в Тобольском районе. На 305-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Hyundai и "Лада Приора".

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" выполнял маневр обгона. В результате происшествия, предварительно, погибли 3 человека, находившиеся в автомобиле "Лада". Травмы получили водитель и пассажир Hyundai", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Движение по трассе в месте аварии не ограничено.