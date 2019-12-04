Супруги погибли в ДТП в Ярковском районе

14:15 04 декабря 2019
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Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Трагическое ДТП произошло вчера, 3 декабря, на 113-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Там съехал в кювет и опрокинулся автомобиль KIA Rio.

"Водитель 1970 года рождения, двигаясь со стороны Тобольска в сторону села Ярково, при совершении обгона не справился с управлением",  — комментируют в Госавтоинспекции Тобольска.

47-летняя пассажирка KIA Rio скончалась на месте до прибытия скорой помощи, водитель был госпитализирован в больницу села Ярково, где скончался от полученных травм. Супружеская пара были жителями Ярковского района. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги: гибель , ДТП
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