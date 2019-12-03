На тюменца завели уголовное дело за мошенничество с билетами "банка приколов"

В Тюмени полиция задержала мужчину, который внес в банкомат купюры "банка приколов".

В продуктовом магазине тюменец вложил в купюроприемник банкомата 21 билет "банка приколов" номиналом по 1000 рублей. Банкомат принял банкноты, но направил их в хранилище подозрительных купюр. Деньги на счет не поступили, мужчина всё равно попытался снять их, что ему, разумеется, это не удалось.

По записям с камер видеонаблюдения личность тюменца установили. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Попытка мошенничества".