В Тюмени задержали серийного грабителя

В областном центре по подозрению в серии тяжких преступлений задержан 24-летний местный житель. Одна из жертв молодого человека скончалась.

На минувшей неделе в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в квартире по улице Республики. Неизвестный похитил телевизор и кальян, угрожая жильцу ножом, и скрылся. Мужчина был задержан, когда нес украденный телевизор, чтобы его продать.

Как оказалось, задержанный молодой человек причастен еще как минимум к двум преступлениям. В ноябре мужчина украл из кармана женщины телефон и банковскую карту и снял 24 тысячи рублей, а до этого на Шаимском проезде он напал на прохожего, избил его и похитил деньги и телефон. От полученных повреждений мужчина скончался.

"В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленный на установление иных возможных эпизодов противоправной деятельности данного лица. Расследование продолжается", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.