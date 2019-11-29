Тюменец получил 10,5 лет за покушение на сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В августе 2019 года на улице Западносибирской автопатруль ДПС обратил внимание на стоявший у АЗС Lada Granta без включенной аварийной световой сигнализации. При этом в салоне машины горел свет. В ходе досмотра у тюменца, находившегося в состоянии наркотического опьянения, и в машине были найдены синтетические наркотики. Вещества также были найдены в пяти тайниках. Всего по делу было изъято более 113 граммов наркотиков.

В июне 2019 года тюменец условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал срок за кражи и наркопреступление. На этот раз суд назначил ему 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.