Житель Упорово вымогал деньги в соцсетях, шантажируя чужими интимными фото

В селе Упорово Тюменской области местный житель сообщил в полицию, что у него вымогают деньги в социальной сети. Мужчина получил сообщение с интимными фотографиями незнакомки.

Получатель ничего отвечать на сообщение не стал, тогда "девушка" написала, что ей нет 18 лет, потребовала от мужчины 10 тысяч рублей и пригрозила, что обо всем узнает его жена. Мужчина пошел в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении вымогательства. Им оказался безработный житель села Упорово 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый. Фигурант сознался в содеянном и рассказал сотрудникам полиции, что два месяца назад освободился из мест лишения свободы и таким образом надеялся заработать денег", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.