Житель Упорово вымогал деньги в соцсетях, шантажируя чужими интимными фото

17:36 28 ноября 2019
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Фото: pixabay.com

В селе Упорово Тюменской области местный житель сообщил в полицию, что у него вымогают деньги в социальной сети. Мужчина получил сообщение с интимными фотографиями незнакомки.

Получатель ничего отвечать на сообщение не стал, тогда "девушка" написала, что ей нет 18 лет, потребовала от мужчины 10 тысяч рублей и пригрозила, что обо всем узнает его жена. Мужчина пошел в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении вымогательства. Им оказался безработный  житель села Упорово 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый. Фигурант сознался в содеянном и рассказал сотрудникам полиции, что два месяца назад освободился  из мест лишения свободы и таким образом надеялся заработать денег", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

Теги: вымогательство , соцсети , уголовная ответственность , Упоровский район , фотографии
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