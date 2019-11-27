В Заводоуковске сгорели гараж, две машины и кухня. Один человек пострадал

11:45 27 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Заводоуковске пожар произошел в летней кухне и гараже на улице Энергетиков, в результате пострадал 31-летний мужчина. По предварительным сведениям, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 26 ноября в 00:39. Спустя 4 минуты пожарные подразделения были на месте, к тому времени наблюдалось открытое горение надворных строений размерами 12 × 11 метров.

В 00:55 пожар был локализован, в 01:11 — ликвидировано открытое горение, в 03:25 пожар был полностью ликвидирован.

"В результате пожара огнем уничтожено два автомобиля: "ВАЗ-2110" и Chevrolet Lacetti, также повреждено помещение гаража и летней кухни на общей площади 90 квадратных метров. Спасен соседний жилой дом на сумму 1 млн рублей", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В результате пожара пострадал мужчина 1988 года рождения, он госпитализирован в лечебное учреждение.

Теги: пожар
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019