В Заводоуковске сгорели гараж, две машины и кухня. Один человек пострадал

В Заводоуковске пожар произошел в летней кухне и гараже на улице Энергетиков, в результате пострадал 31-летний мужчина. По предварительным сведениям, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 26 ноября в 00:39. Спустя 4 минуты пожарные подразделения были на месте, к тому времени наблюдалось открытое горение надворных строений размерами 12 × 11 метров.

В 00:55 пожар был локализован, в 01:11 — ликвидировано открытое горение, в 03:25 пожар был полностью ликвидирован.

"В результате пожара огнем уничтожено два автомобиля: "ВАЗ-2110" и Chevrolet Lacetti, также повреждено помещение гаража и летней кухни на общей площади 90 квадратных метров. Спасен соседний жилой дом на сумму 1 млн рублей", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В результате пожара пострадал мужчина 1988 года рождения, он госпитализирован в лечебное учреждение.