В Тюмени раненый мужчина скончался в магазине

В областном центре 39-летний местный житель подозревается в убийстве знакомого.
Вчера вечером, 25 ноября, конфликт произошел между двумя мужчинами в квартире на улице Камчатской. Один из них схватил кухонный нож и ранил им другого в шею. Раненый мужчина, спасаясь от знакомого, выбежал на улицу и зашел в магазин, где скончался до приезда скорой помощи, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело.
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