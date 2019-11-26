В Тюмени раненый мужчина скончался в магазине

В областном центре 39-летний местный житель подозревается в убийстве знакомого.

Вчера вечером, 25 ноября, конфликт произошел между двумя мужчинами в квартире на улице Камчатской. Один из них схватил кухонный нож и ранил им другого в шею. Раненый мужчина, спасаясь от знакомого, выбежал на улицу и зашел в магазин, где скончался до приезда скорой помощи, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело.