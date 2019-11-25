Ишимец лишился крупной суммы, пытаясь получить кредит

Мошенники выманили у жителя Ишима 65 тысяч рублей, обещая выдать кредит на выгодных условиях.

В интернете мужчина нашел сайт, где финансовая организация предлагала потребительские кредиты. Ишимец оставил на сайте свои контактные данные, вскоре с ним связался менеджер и сообщил, что ему одобрили кредит. Ишимца попросили оплатить услуги курьера, и он выполнил это условие. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что у него плохая кредитная история, поэтому ему нужно оформить страховку. Мужчина перевел 30 тысяч рублей. Подобным образом он совершил еще несколько платежей.

Курьера ишимец так и не дождался, на его звонки никто не отвечал. Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личности злоумышленников.