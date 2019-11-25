В Тюмени будут судить банду вымогателей

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, которая в 2018 году занималась вымогательствами денег и имущества у тюменцев.
"По версии следствия, семь жителей области искусственно создавали конфликтные ситуации, в возникновении которых обвиняли потерпевшую сторону и требовали компенсацию в виде имущества и денежных средств", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Летом 2018 года они спровоцировали конфликт на дороге с водителем престижной иномарки и потребовали возмещения морального ущерба: автомобиль и 500 тысяч рублей. В противном случае они угрожали применить насилие, и владелец авто согласился. Всего было установлено восемь эпизодов противоправной деятельности, полицией были задержаны шесть участников группы. Местонахождение еще одного участника не установлено.
Кроме вымогательств на счету группы злоумышленников —мошенничество в особо крупном размере.
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