В Ишиме мужчину застрелили возле кафе

В городе Ишиме обвинение в убийстве предъявлено 24-летнему местному жителю. Он смертельно ранил мужчину, с которым у него произошел конфликт.

Инцидент произошел 19 ноября вечером возле кафе на улице Свердлова. Во время ссоры молодой человек, вооруженный обрезом гладкоствольного охотничьего ружья, выстрелил в оппонента. Мужчина умер по пути в больницу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.