В Ишиме мужчину застрелили возле кафе

В городе Ишиме обвинение в убийстве предъявлено 24-летнему местному жителю. Он смертельно ранил мужчину, с которым у него произошел конфликт.
Инцидент произошел 19 ноября вечером возле кафе на улице Свердлова. Во время ссоры молодой человек, вооруженный обрезом гладкоствольного охотничьего ружья, выстрелил в оппонента. Мужчина умер по пути в больницу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru