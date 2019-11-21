В Ишиме мужчину застрелили возле кафе

09:15 21 ноября 2019
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В городе Ишиме обвинение в убийстве предъявлено 24-летнему местному жителю. Он смертельно ранил мужчину, с которым у него произошел конфликт.

Инцидент произошел 19 ноября вечером возле кафе на улице Свердлова. Во время ссоры молодой человек, вооруженный обрезом гладкоствольного охотничьего ружья, выстрелил в оппонента. Мужчина умер по пути в больницу, сообщает СУ СКР  по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Ишим , СКР , Следственный комитет , убийство
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