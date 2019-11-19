В Тюмени обвинение предъявлено члену банды, которого разыскивали 13 лет

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В областном центре обвинение в бандитизме, разбоях и других преступлениях предъявлено участнику банды, которая действовала на территории Тюменской области с 1995-го по 2003 год.

На счету банды несколько десятков преступлений, в том числе убийств и разбойных нападений. Ее главарь и другие члены банды были задержаны ранее и осуждены к лишению свободы. Еще один ее участник был задержан в июне 2019 года на территории Московской области и этапирован в Тюмень.

По версии следствия, мужчина вошел в банду 2002 году. За время существования она совершила 26 вооруженных разбойных нападений на граждан и организации не только в Тюменской области, но и в Екатеринбурге. Злоумышленники похищали деньги и автомобили.

"Все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации. На их вооружении состояло большое количество различного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств", — говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области.

Так, задержанный в составе банды совершил 11 разбойных нападений на граждан и организации, похитив имущество на сумму около 4 млн рублей, а также другие преступления. 42-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), нескольких эпизодах ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 158 УК РФ (кража). Расследование уголовного дела продолжается.